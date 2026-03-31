Roca Vecchia e Grotte della Poesia | firmato l’accordo di partenariato per valorizzare il sito

È stato firmato un accordo di partenariato tra le autorità locali e una cooperativa per la gestione del sito archeologico di Roca Vecchia e delle Grotte della Poesia. L’intesa riguarda un progetto di valorizzazione e rinnovamento dell’area, coinvolgendo le parti in attività di promozione e tutela del patrimonio storico e culturale. La firma segna l’avvio di iniziative condivise per lo sviluppo del sito.

Il Comune di Melendugno e la cooperativa ArtWork siglano un’intesa pubblico-privata di quindici anni che prevede investimenti per oltre 1 milione di euro e l’apertura annuale dell’area archeologica L’intesa ha una durata di quindici anni rinnovabili e stabilisce un piano di investimenti a carico del partner privato pari a 1 milione e 400mila euro nei primi quattro anni, senza alcun esborso per le casse comunali. Al contrario, l’ente pubblico incasserà il 25 per cento dei ricavi generati. Dal punto di vista occupazionale, l’iniziativa porterà alla creazione di venti posti di lavoro a pieno regime, garantendo l’apertura del sito per tutto l’anno con l’offerta di visite guidate sia reali, sia virtuali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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