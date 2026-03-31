Rivoluzione Inter | Vicario e Kim i primi colpi dell’anno zero

L’Inter ha annunciato il ritiro di cinque giocatori con contratto in scadenza a fine stagione e sta valutando la cessione di alcuni titolari. La squadra sta pianificando un mercato che prevede l’acquisto di calciatori già noti e di ritorno, con l’obiettivo di rinnovare la rosa e impostare una nuova fase sportiva. La rivoluzione in atto coinvolge diverse figure nel club e nel reparto tecnico.

L’ Inter di Christian Chivu prepara la rivoluzione totale per l’ anno zero, pianificando l’addio di cinque senatori a fine contratto e la possibile cessione di titolari inamovibili per finanziare un mercato di “cavalli di ritorno” internazionali. Piero Ausilio e Beppe Marotta hanno messo nel mirino Guglielmo Vicario come erede designato per la porta: l’estremo difensore del Tottenham, complice la crisi dei Spurs a rischio retrocessione in Premier League, spinge per il rientro immediato in Italia sponda nerazzurra. Un’operazione che si intreccia con il restyling della difesa, dove il nome di Riccardo Calafiori dell’ Arsenal balza in cima alla lista per sostituire Alessandro Bastoni in caso di offerta monstre dall’estero. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Rivoluzione Inter: Vicario e Kim i primi colpi dell’anno zero Articoli correlati Leggi anche: Inter, Piano Rivoluzione: addio ai Senatori e assalto a Vicario Vicario Inter, primi passi verso l’accordo: dialoghi con l’agente e apertura netta! La situazioneVicario Inter, primi passi verso l’accordo: dialoghi con l’agente e apertura netta! La situazione Mercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario!... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Inter, la rivoluzione parte dalla difesa: via in tre. E Bastoni...; Inter, la rivoluzione parte dalla difesa: Solet il pallino, derby col Milan per Gila; Come può cambiare l'Inter nella prossima stagione: non solo Bastoni, obiettivo Scudetto e possibile rivoluzione sul mercato; Calciomercato Inter – Rivoluzione in difesa con Solet e Gila: le ultimissime. Che rivoluzione sia! Le big di A cambiano portiere: le manovre di Inter e Juve. Coinvolte Napoli e RomaSolo Milan e Napoli sono 'al sicuro'. La prossima estate in Serie A ci sarà una e propria rivoluzione in porta. Specialmente le big che cambieranno i propri numeri uno a eccezione dei rossoneri e degl ... msn.com Sky Sport CH – Rivoluzione Inter anche in mezzo: 2 nomi su tutti. Due campionati su Thuram x.com Mercato Inter Pronta la rivoluzione - facebook.com facebook