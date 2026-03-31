Nel pomeriggio di ieri si sono verificati nuovi scontri all’interno di un carcere della Spezia. Secondo quanto riferito, alcuni telefoni sono stati sradicati, le vetrate sono state frantumate e la palestra dell’istituto è stata distrutta. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze di sicurezza per ripristinare l’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sui responsabili.

La Spezia, 31 marzo 2026 – Nuovo episodio di violenza nel pomeriggio di ieri all'interno dell' istituto penitenziario di La Spezia. Intorno alle 16, come riporta il sindacato Uilfp polizia penitenziaria, "quattro detenuti ristretti nella seconda sezione (secondo piano) hanno scatenato il caos con il pretesto di essere inseriti immediatamente in attività lavorative". "Senza attendere i tempi tecnici necessari alle verifiche - spiega il sindacato in una nota - i soggetti avrebbero dato il via a una vera e propria devastazione degli spazi detentivi". Apre le porte la Stazione di posta. “Accoglierà chi vive ai margini” La rivolta. Nel corso dei disordini sono stati sradicati gli apparati telefonici della sezione e i pezzi staccati sarebbero stati utilizzati come armi improprie contro il personale di polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rivolta in carcere. “Telefoni sradicati, vetrate in frantumi e palestra distrutta”

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