Rivolta Confindustria e Casartigiani bocciati i tagli a Transizione 5.0

Il malcontento tra le imprese veronesi si è intensificato dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 27 marzo, un decreto legge che contiene misure urgenti in ambito fiscale ed economico. In risposta, Confindustria e Casartigiani hanno espresso forte opposizione ai tagli previsti nel capitolo dedicato alla Transizione 5.0.

Le associazioni di categoria scaligere denunciano il crollo degli incentivi e chiedono risposte urgenti al Governo in vista del tavolo di confronto di domani a Roma Il malcontento tra le imprese veronesi è esploso a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, 27 marzo, del decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Il provvedimento introduce un credito d’imposta del 35% per le aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti, ma questa soglia è considerata insufficiente dalle principali sigle datoriali che vedono penalizzati i propri sforzi di ammodernamento. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Rivolta Confindustria e Casartigiani, bocciati i tagli a Transizione 5.0 Articoli correlati Tagli a Transizione 5.0, il governo risponde a Confindustria e convoca un tavolo con le impreseRoma, 29 marzo 2026 – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per... Confindustria contro il Governo per i tagli a Transizione 5.0: Imprese penalizzate, così si mina la fiduciaIl decreto fiscale approvato ieri in cdm “introduce disposizioni molto penalizzanti per le imprese che hanno effettuato la prenotazione del credito...