Gianni Rivera ha rilasciato un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' in cui ha commentato l'operato di Gennaro Gattuso. Rivera ha descritto l’allenatore come una figura seria e solida, sottolineando che sta lavorando bene e che la squadra lo segue con attenzione. Le sue parole si sono concentrate sull’aspetto professionale e sulla condotta di Gattuso nel ruolo di allenatore.

Gianni Rivera, leggenda del Milan ( ha giocato in rossonero dal 1960 al 1979), ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. L'ex rossonero, dopo aver parlato di Milan, ha voluto spendere alcune parole anche su Gennaro Gattuso, ex rossonero diventato CT dell'Italia. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Nazionale senza giocatori del Milan: un dato in controtendenza con la tradizione azzurra. L'analisi Su Gattuso: “È serio e solido. A Milano direbbero un 'bel fioeu'. Ha vissuto altri momenti importanti: Campione del Mondo con la Nazionale, Campione d’Europa col Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rivera: “Gattuso? Serio e solido. Sta lavorando bene e tutti lo seguono”

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