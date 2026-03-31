Ritorno sulla Luna – La recensione

Da periodicodaily.com 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno sulla Luna è al centro di molte discussioni e notizie recenti. Dopo decenni di assenza, nuove missioni spaziali sono state pianificate e avviate da diverse agenzie, con l’obiettivo di esplorare e studiare il satellite naturale della Terra. Le attività si concentrano su aspetti scientifici, tecnologici e strategici, coinvolgendo un numero crescente di paesi e aziende private.

(Adnkronos) – Il grandissimo interesse per il nostro enigmatico satellite ha natali millenari, proprio mentre l'esplorazione spaziale sta vivendo un momento di rinnovato fervore con l'imminente partenza della missione Artemis 2, destinata a riportare l'essere umano in orbita lunare dopo oltre cinquant'anni. In questo scenario di accelerazione tecnologica, la pubblicazione del saggio "Ritorno sulla Luna – Dal sogno dell'Apollo alla sfida di Artemis" di Paolo Attivissimo, edito da Apogeo, assume una rilevanza documentale strategica. L'opera non è un semplice resoconto statico, ma l'evoluzione di un progetto di ricerca pluriennale che si aggiorna costantemente con il rilascio di nuovi documenti declassificati e scansioni fotografiche ad altissima risoluzione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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