Ritorno sulla Luna – La recensione

Il ritorno sulla Luna è al centro di molte discussioni e notizie recenti. Dopo decenni di assenza, nuove missioni spaziali sono state pianificate e avviate da diverse agenzie, con l’obiettivo di esplorare e studiare il satellite naturale della Terra. Le attività si concentrano su aspetti scientifici, tecnologici e strategici, coinvolgendo un numero crescente di paesi e aziende private.

(Adnkronos) – Il grandissimo interesse per il nostro enigmatico satellite ha natali millenari, proprio mentre l'esplorazione spaziale sta vivendo un momento di rinnovato fervore con l'imminente partenza della missione Artemis 2, destinata a riportare l'essere umano in orbita lunare dopo oltre cinquant'anni. In questo scenario di accelerazione tecnologica, la pubblicazione del saggio "Ritorno sulla Luna – Dal sogno dell'Apollo alla sfida di Artemis" di Paolo Attivissimo, edito da Apogeo, assume una rilevanza documentale strategica. L'opera non è un semplice resoconto statico, ma l'evoluzione di un progetto di ricerca pluriennale che si aggiorna costantemente con il rilascio di nuovi documenti declassificati e scansioni fotografiche ad altissima risoluzione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Perché la NASA rinvia il ritorno sulla LunaSu Marte troppo complicato andarci senza crepare, altro che trasferirci l’umanità, se ne è reso contro anche Elon Musk, e per la la Luna anche la... Artemis 2, ritorno sulla Luna fra le polemiche: “Anomalia allo scudo della capsula Orion”. La NASA minimizzaQuando il 6 febbraio 2026, prima data possibile per il lancio, quattro astronauti della NASA (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e,... Laura Pausini - RITORNO AD AMARE (Official Video) Contenuti utili per approfondire su Ritorno sulla Luna La recensione Temi più discussi: Il ritorno sulla Luna: la missione Artemis 2 al via tra 1 e 2 aprile; La Nasa vuole costruire una base sulla Luna, archiviato il progetto del gateway orbitante; Ritorno sulla Luna: ecco perché Artemis II è diversa da Apollo; Artemis II, conto alla rovescia per il ritorno sulla Luna: cosa sapere sulla missione Nasa. Artemis II NASA verso la Luna: il lancio in diretta e fasi della missione (orari italiani)Artemis II della NASA segna il ritorno degli astronauti verso la Luna con la prima missione con equipaggio del programma Artemis: il lancio e le fasi della ... fanpage.it Ritorno sulla Luna - La recensioneUn'analisi rigorosa tra storia e scienza di Paolo Attivissimo che ricostruisce l'impresa dell'umanità sul suolo lunare, smontando le tesi complottiste attraverso l'evidenza dei dati tecnici e della do ... adnkronos.com Il Ritorno di Ulisse, un affresco staccato del Pinturicchio realizzato nel 1508e custodito alla National Gallery di Londra. Faceva parte del ciclo per il Palazzo del Magnifico di Pandolfo Petrucci a Siena e mostra Penelope al telaio, ignara, mentre Ulisse app - facebook.com facebook "Anche in caso di una rapida cessazione delle ostilità, il ritorno a condizioni ordinate nel mercato dell’energia richiederebbe tempi non brevi“, sottolinea il governatore della Banca d’Italia. x.com