Ritmica Girasole | 18 podi e dominio assoluto a Pisa

Lo scorso fine settimana, il PalaCarlesi di Pisa ha ospitato la seconda tappa del campionato regionale Uisp di ginnastica ritmica. Le atlete della Ritmica Girasole hanno conquistato in totale 18 podi nelle diverse discipline e hanno ottenuto 15 riconoscimenti a livello regionale. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti dalla regione.

Lo scorso fine settimana il PalaCarlesi di Pisa ha ospitato la seconda gara del campionato regionale Uisp, dove le ginnaste della Ritmica Girasole hanno raccolto un bottino di 18 podi gara e 15 podi regionali. Valeria Pacini si è imposta al cerchio nelle Senior 2007, mentre Mya Castiglione, Margherita De Iturbe e Anna Puccinelli hanno dominato il podio alla fune tra le Allieve 2015. La vittoria di Pacini al cerchio l’ha resa campionessa regionale nella classifica complessiva delle due gare disputate. Il palcoscenico era già pronto per accogliere le migliori atlete toscane, con la presenza di undici ginnaste selezionate dalla squadra Ritmica Girasole sotto la guida tecnica di Alice Martinelli e Chiara Conforti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritmica Girasole: 18 podi e dominio assoluto a Pisa Articoli correlati Ginnastica ritmica. Girasole protagonista. Quattro pass nazionaliLa Ritmica Girasole è stata protagonista del campionato interregionale di specialità, Zona Tecnica 3 "Fgi). Ginnastica ritmica La Girasole brilla ancora. Ottimi risultati sia nell’"Uisp" che nella "Fgi"Alla prima prova del campionato regionale di Prima categoria "Uisp", a Piombino, esordio ricco di emozioni per tutte le dodici debuttanti della... Ginnastica ritmica, pioggia di podi per la Gymnica 96 nella seconda prova GoldSi chiude con un bilancio più che positivo l’ultimo weekend di febbraio per la sezione ritmica di Gymnica 96, protagonista nella seconda prova di...