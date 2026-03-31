RISULTATI | IWA Ten Years of Love – a Kind of Magic 29.032026

Domenica 29 marzo si è svolto al Crossroad Live Club di Roma uno spettacolo di wrestling organizzato dall’International Wrestling Association (IWA). Durante l’evento intitolato “Ten Years of Love – a Kind of Magic”, Deimos ha vinto contro Charlie Watson in una delle sfide in programma. L’evento ha visto la partecipazione di diversi atleti e pubblico presente nella location.

I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica al Crossroad Live Club Roma: IWA “Ten Years of Love – a Kind of Magic” Domenica 29 Marzo – Roma Deimos batte Charlie Watson. Battle Royal Match for N° 30 Roman Rumble Entry Vittorio Costanzi vince la Battle Royal. Tag Team Match Team Mr. X (Masked #1 & Fashion Gabriel) wDavide Adami Vs Lucha Dark (Uragano Nero & Gordag) wSenor Calavera Jr Jr Jr. PWR Tag Team Championship Arcadia (Zero The Fool & Max Peach) battono Roman Dinasty (Dave Blasco & Flavio Augusto) (c) e diventano Nuovi Campioni!!!. Nic Fedeli batte Tom Laruffa. Triple Treat Match for PWR Heavyweight Championship (Decision Match)* Christian Gladio batte Luke Astaroth e Omar Prince e diventa Nuovo Campione!!!. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - RISULTATI: IWA “Ten Years of Love – a Kind of Magic” 29.03.2026 Articoli correlati RISULTATI: IWA “La Legge della Strada 2026” 15.02.2026I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Tecchiena, Alatri (FR): IWA “La Legge della Strada 2026” Domenica 15 Febbraio –... IWA: Info & Card finale “IWA Cyber Fanday”Le Info e la Card finale di “IWA Cyber Fanday”, in programma Domenica 15 Marzo a Tecchiena, Alatri (FR): IWA “IWA Cyber Fanday”Domenica 15 Marzo –... Aggiornamenti e notizie su Ten Years Discussioni sull' argomento RISULTATI: Laguna Wrestling La Battaglia di Trivignano: Atto IV 21.03.2026; IWA: Info & Card finale IWA Ten Years of Love – a Kind of Magic.