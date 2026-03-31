Rissa in piazza il sindaco Ianeselli | Criminali vanno assicurati alla giustizia

I quattro uomini, in stato di alterazione, hanno coinvolto clienti del locale ieri sera. La rissa si è svolta in piazza e ha causato scompiglio tra i presenti. Il sindaco ha commentato l’accaduto affermando che i responsabili devono essere consegnati alla giustizia. La polizia ha intervenuto per sedare la situazione e identificare i partecipanti.

“I quattro individui in stato di alterazione che hanno terrorizzato i clienti del Liber Cafè ieri sera (domenica 29 marzo, ndr.) si sono comportati da criminali e devono essere al più presto assicurati alla giustizia. Va anche intensificata la vigilanza delle forze dell’ordine in piazza Dante: ed è proprio quello che chiederò al Comitato per l’ordine pubblico convocato su mia richiesta dopodomani”. Sono queste le parole del sindaco di Trento Franco Ianeselli in merito alla rissa tra spacciatori scoppiata domenica 29 marzo in piazza Dante coinvolgendo e danneggiando il locale Liber Cafè. Lunedì 30 marzo il primo cittadino ha espresso la propria solidarietà al giovane titolare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Rissa in piazza, il sindaco Ianeselli: “Criminali, vanno assicurati alla giustizia” Articoli correlati Riforma della giustizia, l'annuncio di Ianeselli: "Voterò no"Mentre si avvicina sempre di più il referendum sulla riforma della giustizia, uno dei principali attori della scena politica trentina, il sindaco del... Hoepli in crisi, il sindaco alla famiglia: "Dipendenti e lettori vanno tutelati"In difesa dei lavoratori della libreria Hoepli scende in campo il sindaco Giuseppe Sala. Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Rissa in piazza, il sindaco Ianeselli: Criminali, vanno assicurati alla giustizia; Poggibonsi, rissa in piazza Mazzini; Trento, rissa tra spacciatori in Piazza Dante. Colpi di bottiglia, coltelli e danni al Liber Cafè; Rissa in piazza Dante, la Lega: Serve più vivibilità. Mercoledì il Comitato sicurezza. Rissa tra 15 persone in piazza, la disperazione dei residenti: «Ci sentiamo prigionieri in casa nostra»PORDENONE - Prima la stazione, poi il Bronx, ma ora anche il centro storico diventa il fulcro di una violenza che sembra non avere più freni. In piazzetta Bertossi tutto è ... ilgazzettino.it , ’`: Scene surreali ad Ariano Irpino, dove il giorno della tumulazione si è trasformato in una rissa tra parenti per questioni di eredità . La lite è degenerata rapida - facebook.com facebook Rissa fra migranti a Genova svela dormitorio abusivo in edificio parrocchia x.com