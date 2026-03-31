RiSoNa | conversazioni ascolti e proiezioni per riscoprire le voci e i paesaggi musicali campani

A Napoli, fino al 18 giugno, al Teatro Trianon Viviani, si svolge l'evento “RiSoNa”, dedicato alla musica campana. La rassegna prevede conversazioni, ascolti e proiezioni che permettono di riscoprire le voci e i paesaggi musicali della regione. L'iniziativa coinvolge artisti, studiosi e pubblico in un percorso di approfondimento sui suoni e le tradizioni musicali campane.

Napoli celebra la musica campana: dialoghi, ascolti e proiezioni al Teatro Trianon Viviani fino al 18 giugno. Napoli, 31 marzo 2026 – Prende il via il 2 aprile al Teatro Trianon Viviani di Napoli il ciclo di incontri “ RiSoNa. Tracce, voci e paesaggi della musica campana “, ideato e curato da Pasquale Scialò. Un percorso che, fino al 18 giugno, esplorerà le molteplici forme e narrazioni della musica campana attraverso conversazioni, ascolti, testimonianze e proiezioni, restituendo al pubblico un patrimonio vivo di voci, memorie e storie. L’iniziativa rientra nei progetti speciali in ambito culturale e turistico 2025 della Regione Campania, attuati da Scabec (Fondi Coesione Italia 2127). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - “RiSoNa”: conversazioni, ascolti e proiezioni per riscoprire le voci e i paesaggi musicali campani Articoli correlati Weekend tra musica, storia e voci invisibili da riscoprire per celebrare la “donna” a SpoltoreLe iniziative, promosse dall'amministrazione comunale in collaborazione con diverse realtà associative del territorio, offrono una riflessione... Leggi anche: Rassegna "Ascolti" all’ex Macelli. Le voci d’opera: Umani e Miglietta Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento RiSoNa, sulle tracce della musica campana: il 2 aprile si apre il ciclo di incontri al Trianon; Napoli, teatro Trianon: percorsi dedicati alla storia della canzone napoletana. RiSoNa, sulle tracce della musica campana: si apre il ciclo di incontri al TrianonConversazioni, ascolti, testimonianze, presentazioni di libri e proiezioni nel progetto ideato curato da Pasquale Scialò. Primi protagonisti il 2 aprile il regista Giorgio Verdelli, il produttore cine ... msn.com