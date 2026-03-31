L’iter per la riqualificazione di Zingonia a Bergamo è stato sbloccato, consentendo di avviare i lavori di rigenerazione urbana e sociale. La decisione permette di accelerare le procedure necessarie per la ripresa dei progetti di riqualificazione. Ora si procederà con le fasi successive previste dal piano di intervento, in vista di una ripartenza concreta per l’area interessata.

Bergamo – Cambio di passo per l'iter che porterà alla rigenerazione urbana e sociale di Zingonia (Bergamo). La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, ha approvato un nuovo atto integrativo all'Accordo di programma tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Aler Bergamo Lecco Sondrio e i Comuni di Boltiere, Ciserano, Osio Sotto, Verdellino, Verdello, con cui si consente la divisione in due lotti distinti dell'area del Comune di Ciserano, in modo da agevolare le operazioni di vendita e dunque il conseguente avvio degli interventi di riqualificazione. La modifica Andando nel... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riqualificazione di Zingonia, sbloccato l’iter: “Ora accelerazione su rinascita”

Articoli correlati

Circoscrizioni, Milia: "Sollecitata un'accelerazione sull’iter del ripristino in commissione"Il consigliere comunale di Forza Italia: "Siamo in estremo ritardo, lo conferma anche la Prefettura, se necessario andremo a Roma” É quanto dichiara...

Ricostruzione chiese ferme da anni: sbloccato l’iter per tre frazioni aquilane storicheTeramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant’Omero, l’azienda sanitaria attiva il.