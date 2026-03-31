La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di un tratto di via Banfi, situato tra le vie Luigi Rota e Carlo Porta, in una delle aree residenziali più rilevanti di Vimercate. L'intervento, del valore di 325mila euro, riguarda il miglioramento delle condizioni della strada e delle aree circostanti.

Via libera della giunta comunale al progetto esecutivo per la riqualificazione di via Banfi, nel tratto tra le vie Luigi Rota e Carlo Porta, in una delle zone residenziali più importanti di Vimercate. L’intervento, l’ennesimo di sistemazione alle porte del centro storico, prevede un investimento complessivo di 325mila euro e ha come obiettivo principale "il miglioramento dell’accessibilità, della sicurezza e della qualità urbana della strada, con benefici diretti per i residenti", spiega il Comune. Il cantiere ridisegnerà completamente la sezione stradale: i marciapiedi saranno ampliati e messi in sicurezza con l’inserimento di rampe con pendenza massima del 5% per abbattere le barriere architettoniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riqualificazione di via Banfi, sì all’intervento da 325mila euro

Articoli correlati

Case popolari, completata la riqualificazione di 30 alloggi: un intervento da 1,7 milioni di euro“Quello che oggi portiamo a termine – dichiara Barattoni – è un importante lavoro di ammodernamento e di efficientamento di un gruppo di edifici di...

Rosanna Banfi e Walter Zagaria, chi sono i figli di Lino Banfi e cosa fanno nella vitaDalla storia d’amore tra Lino Banfi e Lucia Zagaria sono nati due figli, la primogenita Rosanna Banfi e il secondogenito Walter.

Tutto quello che riguarda

Discussioni sull' argomento Riqualificazione di via Banfi, sì all’intervento da 325mila euro; A Vimercate via Banfi si rifà il look; Riqualificazione via Manzoni: effettuate le prime piantumazioni nel tratto compreso tra corso Italia e via Crisanzio; Riqualificazione piazza Moro, dal 30 marzo il cantiere si sposta: nuove modifiche alla viabilità.

Riqualificazione di via Banfi, sì all’intervento da 325mila euroVia libera della giunta comunale al progetto esecutivo per la riqualificazione di via Banfi, nel tratto tra le vie ... ilgiorno.it

Occhio alla Notizia. . La Regione Marche investe nei territori interni: ad Urbino presentati i progetti finanziati con il bando da 8 milioni di euro per la riqualificazione urbana. Quindici i Comuni coinvolti, con interventi su spazi culturali, turismo e valorizzazione de - facebook.com facebook

La #Giuntacomunale adotta il Piano urbanistico per la riqualificazione e ridefinizione paesaggistica di via San Giuliano, a #Mestre. Il progetto prevede la realizzazione di 15 edifici, articolati in lotti modulari, destinati a ricovero natanti, darsene e approdi x.com