Ripercussioni sul traffico a causa di un incidente sull' E45 | un furgone si è cappottato

Oggi pomeriggio sulla E45, nei pressi di Sarsina, si è verificato un incidente che ha coinvolto un furgone. L'episodio è avvenuto intorno alle 15, mentre il veicolo stava percorrendo la strada in direzione di Roma. L'incidente ha causato disagi alla viabilità, con traffico rallentato e code lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Si registra un incidente sulla E45 a Sarsina: un furgone si è cappottato mentre viaggiava intorno alle ore 15 in direzione Roma. Una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna è intervenuta lungo la superstrada a causa della carambola. L'incidente ha coinvolto un furgone. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: coinvolto anche un furgone della Cosmopol, traffico in tiltCode e traffico stamattina: si è verificato un tamponamento che ha coinvolto un furgone blindato della società di vigilanza Cosmopol, come riportano... Città di Castello, incidente mortale sulla E45: traffico bloccato in direzione CesenaUn grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo la E45, nei pressi di Città di Castello. Approfondimenti e contenuti su Ripercussioni sul traffico a causa di... Temi più discussi: Lecco, incidente in via Fiandra: ripercussioni sul traffico; Venerdì nero per i servizi: scioperi in tutta Italia il 27 marzo; Scontro tra un furgone e un’auto, traffico in tilt in Val Brembana; Conselve teme l’impatto delle nuove scuole sul traffico. REDAZIONE DIFFUSA / Incidente stradale in Viale Alberti a Ravenna. Una persona ferita in modo lieve, ripercussioni sul trafficoIncidente stradale nella mattinata di oggi, 31 marzo, a Ravenna. Intorno alle 10:30 si è verificato un sinistro in viale Alberti, all’intersezione con via Bramante, tra un’auto e un furgoncino. Sul po ... ravennanotizie.it Brivio: ancora senso unico sul ponte per quattro giorniDopo la recente istituzione del senso unico alternato sul ponte di Brivio – che ha avuto non poche ripercussioni sul ... merateonline.it Il caro carburanti torna a far discutere e rischia di avere ripercussioni su tutto il sistema dei trasporti e della distribuzione delle merci. Le associazioni dell’autotrasporto hanno infatti annunciato uno sciopero nazionale dei tir previsto dal 20 al 25 aprile, una prot - facebook.com facebook "La buona parte di noi non avrà ripercussioni: si potrà fare qualche sbadiglio in più o qualche minore livello di concentrazione nei primi giorni, però è verissimo che in persone più fragili - cardiopatici o chi soffre di insonnia o depressione - il momento dell'or x.com