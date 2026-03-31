Rino Gattuso e le parole per il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo

La Nazionale italiana è rimasta in tensione per diverse ore prima della partita, con il commissario tecnico che ha parlato del forte senso di appartenenza tra i giocatori. In particolare, si è concentrato sulla figura del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, e sulle parole rivolte a lui dal tecnico. La situazione ha coinvolto lo stato d'animo del gruppo azzurro e il suo atteggiamento prima dell'incontro.

La Nazionale italiana è stata in tensione per ore. A sottolinearlo è stato il commissario tecnico Gennaro Gattuso, che alla vigilia del match ha voluto mettere in evidenza il senso di appartenenza che oggi anima il gruppo azzurro. Tra gli esempi più significativi citati dal CT c’è quello di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, che nonostante un doppio infortunio e il percorso di recupero ancora in corso, ha deciso di stare accanto ai compagni in un momento cruciale. Un gesto che va oltre la condizione fisica e che racconta molto dell’attaccamento alla maglia azzurra. Gattuso non ha nascosto la propria soddisfazione per questo atteggiamento: “Oggi è venuto in aereo qua con noi Di Lorenzo che si sta curando da un doppio infortunio, a Bergamo è venuto Zaccagni, Vicario è con noi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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