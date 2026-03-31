Rinnovo Dimarco l’Inter prepara il premio per la super stagione | pronto il prolungamento

L’Inter sta lavorando al rinnovo del contratto di Dimarco, dopo le sue recenti prestazioni decisive. La società ha deciso di proporre un prolungamento con un adeguamento economico, puntando a consolidare il rapporto con l’esterno azzurro. L’accordo mira a rafforzare la rosa per la prossima stagione, con l’obiettivo di blindare il giocatore e riconoscere il suo contributo alla squadra.

Inter News 24 Rinnovo Dimarco, i nerazzurri blindano l’esterno azzurro dopo l’esplosione definitiva: la priorità dell’Inter è il nuovo accordo con adeguamento. Il futuro di Federico Dimarco è sempre più a tinte nerazzurre. L’esterno mancino, diventato ormai uno degli uomini simbolo della formazione di Cristian Chivu, è pronto a legarsi ulteriormente al club che lo ha cresciuto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza di viale della Liberazione ha già pianificato un incontro per discutere il rinnovo del contratto, nonostante l’attuale scadenza sia fissata al 2027. La volontà dell’ Inter è chiara: premiare la crescita esponenziale del giocatore con un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio, riconoscendogli lo status di top player del reparto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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