Due strutture sportive situate in via Martiri di Nassiriya a Capua, da tempo in condizioni di abbandono, vengono rimesse in funzione grazie a lavori di riqualificazione finanziati dal Comune. Le strutture, ormai inutilizzate da diversi anni, saranno riaperte e destinate a un utilizzo pratico, segnando un intervento volto a recuperare le aree e a favorire attività sportive e universitarie nella zona.

Accordo tra Comune e Università Vanvitelli: strutture riqualificate e affidate al Cus Caserta. Intanto il Consorzio attiva nuovi servizi sociali per anziani e disabili Due palazzetti dello sport da anni in stato di degrado e abbandono tornano finalmente a nuova vita. Si apre così una fase di rilancio per le strutture di via Martiri di Nassiriya di Capua, che saranno riqualificate e destinate a un utilizzo concreto grazie alla sinergia tra il Comune e l’Università. Nella giornata di ieri, infatti, il Comune di Capua ha formalmente consegnato i due impianti sportivi all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Alla cerimonia erano presenti il rettore Giovanni Francesco Nicoletti, il delegato all’Edilizia Gianfranco De Matteis, il sindaco Adolfo Villani e l’architetto Raffaella Esposito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Rinascono due palazzetti: nasce la 'città universitaria dello sport'

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