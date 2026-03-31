Rilascio | il disco d’esordio di Barachetti con la sua carriola preparata che indaga nel dolore

È stato pubblicato il primo album di un artista noto per il suo stile diretto e crudo. Il disco si intitola

Una carriola utilizzata per anni in un cantiere (ricoperta di incrostazioni, scalfitture e ruggine), due microfoni a contatto (fermati sulla superficie della carriola da quattro pezzi di nastro adesivo), tre pedali da chitarra, due fili di acciaio tesi a distanze differenti tra i manubri della carriola, un tappeto su cui tutto è poggiato ed un mixer. Elementi di una carriola preparata, che diventa oggetto sonoro performativo, suonato grazie ai suoi componenti, attraverso gesti mutevoli e concatenati. Oggetto sonoro performativo creato da Luca Barachetti, scrittore e performer bergamasco, che, dopo anni di studio teorico e pratico, pubblica,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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