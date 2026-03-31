Dopo il referendum, il governo si prepara a riprendere le attività parlamentari. La premier ha annunciato che la road map sarà presentata in Parlamento il 9 aprile, con l'obiettivo di rilanciare l'azione dell'esecutivo nella fase finale della legislatura. La ripresa delle attività parlamentari segna un passo importante per l'agenda politica dei prossimi mesi.

Tornare in Parlamento dopo il referendum e rilanciare l'azione dell'esecutivo in vista della parte finale della legislatura. Giorgia Meloni riferirà alle Camere la prossima settimana "per illustrare l'azione di governo", dopo il voto sulla riforma della giustizia. La premier sarà giovedì 9 aprile prima alla Camera e poi al Senato per un'informativa nella quale metterà agli atti l'intenzione di andare avanti, mettendosi così alle spalle le dimissioni del trio Santanchè-Delmastro-Bartolozzi e archiviando l'ipotesi di elezioni anticipate. L'inquilina di Palazzo Chigi, prima di presentarsi a Montecitorio e Palazzo Madama, dovrebbe presiedere una nuova riunione del Consiglio dei ministri (forse già venerdì o al massimo subito dopo Pasqua) per affrontare il tema legato al caro carburanti innescato dalla guerra in Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rilancio governo dopo il referendum. Meloni: road map in Parlamento il 9 aprile

Articoli correlati

Informativa di Meloni alle Camere venerdì 10 aprile alle 9, la premier in Parlamento sulla situazione Governo dopo il referendumLa presidente del Consiglio si presenterà dunque in Parlamento per un'informativa sulla linea del governo.

Tajani in Aula sul Board per Gaza. Il Governo studia la 'road map' al 2027AGI - Un'accelerazione sulla legge elettorale con un accordo da definire anche prima del referendum sulla separazione delle carriere.

Contenuti utili per approfondire su Rilancio governo

Temi più discussi: Meloni punta a rilanciare l'agenda di governo; Il governo: nessun voto anticipato. E Meloni (in silenzio) studia il rilancio; Governo Meloni, centrodestra tenta la ripartenza dopo la settimana più dura; Il bivio di Giorgia Meloni: tra l'ombra del rimpasto e lo spettro del voto.

Il governo rassicura, niente voto anticipato. Meloni frena sul rimpastoA Palazzo Chigi arriva attorno alle undici e all'ora di cena le luci del suo ufficio sono ancora accese. Mentre i suoi vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, in distinte occasioni pubbliche ass ... ansa.it

La mossa di Meloni: dopo il 'repulisti' punta al rilancio dell'agenda di governoAGI - Il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, lo dice in chiaro. Meloni non intende vivacchiare, non vuole certo farsi logorare. Al momento non c'è sul tavolo il piano ... msn.com

Il governo: nessun voto anticipato. Meloni vede Giorgetti e studia le mosse per il rilancio. Il «caos calmo» della maggioranza x.com

Piano Casa del Governo Meloni: sostegno ai giovani e rilancio dell’edilizia https://www.lavocedelpatriota.it/piano-casa-del-governo-meloni-sostegno-ai-giovani-e-rilancio-delledilizia/ - facebook.com facebook