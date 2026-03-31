rifiuti e sui cassonetti tecnologici via agli incontri

Oggi a Castelfranco Emilia iniziano una serie di incontri pubblici dedicati alla gestione dei rifiuti urbani e all’utilizzo dei cassonetti tecnologici nel territorio comunale. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini e fornire informazioni sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Gli incontri si svolgeranno nel corso delle prossime settimane, presso diverse sedi pubbliche del comune.

Prenderà il via oggi, a Castelfranco Emilia, un percorso di incontri pubblici dedicati al tema dei rifiuti urbani e alla gestione del servizio sul territorio comunale. L’iniziativa, dal titolo "Ma che bel Castello - Parliamo di rifiuti", ha come obiettivo quello di creare occasioni di informazione e confronto diretto con la cittadinanza su uno dei temi più centrali per la qualità dell’ambiente e della vita quotidiana. A Castelfranco, infatti, arriveranno presto i nuovi cassonetti di ultima generazione dotati di tecnologia digitale, apribili con la nuova Carta Smeraldo fisica o virtuale tramite app. Sono circa mille i contenitori che saranno sostituiti in 250 isole ecologiche, per facilitare il corretto conferimento dei rifiuti e migliorare la raccolta differenziata, già oltre l’obiettivo regionale 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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