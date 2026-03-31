Durante una visita ufficiale al sito del terremoto del 2016, il ministro dello sport e il Commissario Straordinario alla Ricostruzione hanno incontrato il gruppo di minoranza locale Ricostruiamo Insieme. Nel frattempo, i numeri ufficiali relativi alla ricostruzione sono stati contestati da questa formazione politica, che sostiene che i dati non riflettano completamente lo stato effettivo delle macerie lasciate dal sisma.

La visita di Andrea Abodi e del Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 ha scatenato una reazione ferma dal gruppo consiliare di minoranza di Amatrice, denominato Ricostruiamo Insieme. I rappresentanti delle comunità più colpite — tra cui Amatrice, Accumoli, Arquata e Campotosto — hanno rifiutato la narrazione ufficiale dei numeri trionfalistici. ha perso tutto, le domande su restare o partire sono un lusso inaccessibile. I dati presentati nelle comunicazioni ufficiali vengono contestati come fuorvianti perché includono centri urbani come Ascoli, Rieti e Macerata. In queste località il sisma ha causato danni limitati, lasciando intatto il tessuto sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricostruzione sisma: i numeri ufficiali nascondono la realtà delle macerie

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