Ricorso contro la sospensione Bandecchi ha anche finanziato la campagna elettorale di un esponente ternano di Forza Italia

Un ricorso è stato presentato contro una sospensione, mentre un esponente ternano di Forza Italia ha ricevuto finanziamenti per la sua campagna elettorale. Nel frattempo, un commento afferma che la politica si svolge tra la gente e per la comunità, ribadendo che alla fine sono i cittadini a giudicare chi li rappresenta, attraverso il voto.

“La politica si fa tra la gente e per la comunità. Alla fine di ogni percorso, sono sempre i cittadini a dover giudicare in via definitiva l’operato di chi li rappresenta e le urne sapranno riconoscere chi ha sempre profuso impegno e costanza. Forte del lavoro svolto quotidianamente e della dedizione al territorio, su questo fronte, non temo alcun giudizio che non sia conforme alla realtà dei fatti”. “Anziché preoccuparsi dell’entità della sentenza, alcuni quadri del partito locale dovrebbero pensare ai risultati pessimi dell’ultimo referendum, dove il no è prevalso in tutte le sezioni del centro di Terni, di norma roccaforti di Forza... 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Catanzaro: campagna elettorale tesa, Buccolieri accusa Forza Italia di strumentalizzare la salvezza dell’U.S. Catanzaro.Catanzaro, la campagna elettorale si incaglia sulla "Tribuna Gianna": Buccolieri accusa Forza Italia di revisionismo storico Catanzaro è al centro di... Forza Italia Arezzo: calendario di iniziative per la campagna referendaria di Forza Italia a favore del Sì al referendum sulla separazione delle carriereArezzo, 31 gennaio 2026 – Questa mattina, Forza Italia Arezzo ha annunciato un calendario di iniziative per la campagna referendaria di Forza Italia... Altri aggiornamenti su Forza Italia Discussioni sull' argomento Il giorno della verità per la spiaggia di Mondello, udienza al Tar sulla sospensione della decadenza della Italo Belga; Stabilità governo dopo il referendum. Tajani e Salvini blindano la legislatura: No a elezioni anticipate. Terni, Forza Italia: Francesco Maria Ferranti sospeso dal partito in via definitiva per 15 mesiIl caso emerso dopo che il consigliere di lunga militanza aveva accettato l'incarico di vice di Bandecchi in Provincia ... corrieredellumbria.it Rebecca Passler: ricorso al TAS contro la squalifica antidopingLa biatleta altoatesina Rebecca Passler, ventiquattro anni, ha presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) per ottenere la sospensione della squalifica provvisoria. La decisione è ... it.blastingnews.com Continua il pressing interno a Forza Italia per un cambio nella squadra di Antonio Tajani. Nel mirino c’è Paolo Barelli, capogruppo alla Camera: potrebbe seguire l'esempio di Gasparri al Senato e cedere il passo ad un nome meno vicino a Tajani - facebook.com facebook Continua il pressing interno a Forza Italia per un cambio nella squadra di Antonio Tajani. Nel mirino c’è Paolo Barelli, capogruppo alla Camera: potrebbe seguire l'esempio di Gasparri al Senato e cedere il passo a qualcuno di meno vicino al segretario x.com