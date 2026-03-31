Riapre il Giardino dell' Iris | orari e info

Il Giardino dell'Iris riapre al pubblico con nuovi orari e informazioni. Con l’arrivo della stagione primaverile, Firenze si prepara a mostrare le sue aree verdi più note, tra cui il giardino, che si anima di colori e profumi durante le giornate più lunghe. La riapertura consente ai visitatori di accedere agli spazi all’aperto e di godere delle bellezze del luogo.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga La bella stagione è alle porte e Firenze si prepara a rivelare la sua anima più luminosa e suggestiva: le giornate si allungano, la luce accende le facciate dei palazzi storici e i giardini cittadini si trasformano in scenari ricchi di colori e profumi. Le colline che circondano il centro si risvegliano lentamente, offrendo panorami punteggiati di fioriture spontanee e angoli di quiete che invitano a rallentare il passo. È in questo periodo che la città diventa ancora più affascinante, regalando un equilibrio perfetto tra arte, natura e bellezza diffusa, capace di conquistare i visitatori da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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