Riapre il ’don Bosco’ Ma c’è bisogno di aiuto

A Guastalla sono stati riaperti gli oratori parrocchiali, incluso il 'Don Bosco'. A poche settimane dalla riapertura, si sono evidenziate alcune criticità legate alla gestione e agli spazi disponibili. Le strutture sono tornate a essere frequentate da bambini e ragazzi, ma è emersa la necessità di interventi per garantire un ambiente più sicuro e funzionale. La parrocchia sta valutando le prossime mosse per migliorare la situazione.

Riaprono gli oratori parrocchiali a Guastalla. Ad alcune settimane dalla riattivazione, nel pomeriggio, della struttura adiacente la basilica di Pieve, sta per tornare a disposizione di ragazzi e famiglie anche l’ oratorio ’don Bosco’ di via Pegolotti, in centro storico, chiuso da tempo, ad eccezione della palestra che accoglie le attività della società di boxe. La riapertura degli oratori è vista in modo positivo dalle famiglie, potendo contare su una struttura in più per contrastare il degrado giovanile, fenomeno in forte aumento. Durante la messa della domenica delle Palme, in duomo, il parroco, don Alberto Debbi, ha lanciato l’appello a contribuire alla riapertura dell’oratorio don Bosco, per coprire i costi degli interventi di manutenzione, ma anche con manodopera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riapre il ’don Bosco’. Ma c’è bisogno di aiuto Articoli correlati Leggi anche: La richiesta di una cittadina iraniana: "Il mio popolo ha bisogno di aiuto" Leggi anche: ‘Suo nipote ha bisogno di aiuto’: anziana truffata in via Piermarini Don Bosco: credere nei piani di Dio - Preghiera in Canto Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Riapre il ’don Bosco’. Ma c’è bisogno di aiuto; Italia – Addio a don Eugenio Riva, Salesiano di Don Bosco - ANS; Don Bosco, il Santo dei giovani e dello sport: un documentario su Sky; Al cineteatro don Bosco tre spettacoli tra storia e comicità. Si riapre il dibattito: Nando Dalla Chiesa propone una nuova intitolazione legata ai soccorsi ai migranti dopo le polemiche nate dal processo Aemilia - facebook.com facebook Flacks perplesso sull’ex Ilva, Jindal non convince. Si riapre il tema statalizzazione x.com