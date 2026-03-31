Un calciatore ha lasciato temporaneamente l’allenamento per raggiungere la Bosnia e sostenere la sua squadra durante una partita ufficiale. La decisione è stata comunicata attraverso fonti ufficiali, che hanno confermato il suo spostamento nel paese balcanico. La presenza del giocatore è avvenuta in modo indipendente dal resto del gruppo e senza interruzioni alle attività di preparazione precedenti.

"> Il cuore resta sempre in campo, anche quando il corpo è costretto ai box. Giovanni Di Lorenzo non potrà aiutare l’Italia sul terreno di gioco, ma non farà mancare il suo sostegno nella notte più importante. Come racconta Repubblica Napoli, il capitano azzurro sarà presente a Zenica per la sfida decisiva contro la Bosnia, valida per il ritorno al Mondiale. Nonostante l’infortunio al ginocchio, accompagnato da un intervento al piede, Di Lorenzo ha scelto di restare vicino al gruppo. Repubblica Napoli evidenzia come il difensore, con il permesso del club, abbia organizzato un vero e proprio blitz per raggiungere la nazionale e sostenere i compagni in un momento chiave della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Di Lorenzo vola in Bosnia per sostenere la Nazionale”

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