Rende precisi gli attacchi iraniani | come funziona il Gps cinese BeiDou

Il sistema di localizzazione cinese BeiDou, chiamato anche GPS cinese, è stato progettato per funzionare come alternativa al sistema americano GPS. A differenza di quest’ultimo, BeiDou può offrire segnali di posizionamento, navigazione e temporizzazione in diverse regioni del mondo. La sua implementazione e il suo funzionamento sono stati resi noti attraverso comunicazioni ufficiali, che hanno chiarito come il sistema possa essere impiegato anche in ambito militare e strategico.

Il sistema americano GPS ha a lungo rappresentato lo standard globale per la localizzazione e la guida di missili, droni e sistemi militari. Negli ultimi anni le cose sono però cambiate. La Cina, per esempio, ha costruito una propria alternativa: BeiDou, una costellazione di satelliti che oggi copre l’intero pianeta e che viene utilizzata sia per applicazioni civili che militari. Basta dare uno sguardo a cosa sta succedendo in questi giorni in Medio Oriente, dove la suddetta tecnologia Made in China sta assumendo un ruolo decisivo per l’ Iran, che ha iniziato a integrarla nei propri sistemi di navigazione e nelle armi guidate di precisione.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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