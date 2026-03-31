Il 7 giugno si terrà il secondo turno delle elezioni amministrative, giorno in cui, secondo alcuni analisti, sarà possibile votare prima della pausa estiva. In questa occasione, sono state sollevate critiche nei confronti del ministro della Giustizia, che potrebbe dover lasciare l’incarico. La data coincide con un appuntamento elettorale importante, che attira l’attenzione di diversi esponenti politici e opinioni pubbliche.

Il 7 giugno, in concomitanza con il ballottaggio delle elezioni amministrative, “cade a mio parere l’ultima data utile per votare prima dell’estate. Per questo penso che le strade siano due: o si va alle elezioni, oppure il governo comincia ad affrontare seriamente i problemi che l’Italia ha davanti, e non quelli del governo”. Queste sono state le parole espresse durante la trasmissione “L’aria che Tira” dal deputato del Partito Democratico, Claudio Mancini. Le dimissioni del Ministro della Giustizia. “Poi – ha aggiunto Mancini – c’e’ un’altra grande questione, che riguarda il ministro della Giustizia che, secondo me, dovrebbe dimettersi. È... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Referendum: Mancini (Pd), Nordio dovrebbe dimettersi, e’ Abc della politica

Articoli correlati

Referendum giustizia, Fratoianni: "Nordio e Delmastro devono dimettersi"(LaPresse) “È stata un’onda repubblicana e costituzionale quella che ha sommerso Giorgia Meloni e la sua maggioranza”.

Referendum, Bersani a La7: “Giorgia Meloni dovrebbe dimettersi per dignità. Non se la può cavare con così poco”Il clima politico italiano si è acceso ulteriormente nelle ore successive al referendum sulla giustizia, con il confronto che si è spostato anche nei...

Altri aggiornamenti su Abc della

Referendum, Carlo Nordio bocciato dalla sua città nonostante il trionfo del sì in Provincia: «Treviso torna contendibile»La provincia di Treviso promuove il Sì a larga maggioranza, ma la città capoluogo boccia la riforma della giustizia firmata dal suo concittadino, il ministro Carlo Nordio, anche ... ilgazzettino.it

Referendum Giustizia, bufera per le parole della capa di Gabinetto del ministro NordioLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia, bufera per le parole della capa di Gabinetto del ministro Nordio ... tg24.sky.it