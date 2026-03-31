Rafal Blechacz il pianista filosofo | Mare e vento la musica che amo

Da ilgiorno.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si terrà un concerto presso la Sala Verdi del Conservatorio, dove il pianista Rafal Blechacz si esibirà davanti al pubblico. Descritto come un artista timido e di grande talento, Blechacz ha dichiarato di amare la musica che richiama il mare e il vento. La sua interpretazione promette di essere intensa e coinvolgente, attirando l’attenzione di appassionati e critici presenti alla serata.

Rafal Blechacz è un uomo timido e un pianista immenso. In scena stasera alla Sala Verdi del Conservatorio. In programma “Sonata n. 14 - Chiaro di luna“ di Beethoven, “Quattro Improvvisi op. 90“ di Schubert, “Barcarola op. 60“, “Ballata n. 3 op. 47“ “Tre Mazurche op. 50“, “Scherzo n. 3 op. 39“ di Chopin. Nato a Nak?o nad Notecia, Polonia, 40 anni fa, laureato in filosofia nel 2005, ha vinto il Concorso Chopin di Varsavia. Rafal Blechacz cosa significa per lei tornare a Milano? "Amo l’Italia, paese meraviglioso e musicale. Milano è unica: qui ho debuttato nel 2008 con la Sinfonica diretta da Oleg Caetani, poi nel 2012 sono stato alla Scala diretto da Fabio Luisi, da allora vengo a Milano abbastanza spesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Rafal Blechacz, il pianista filosofo: "Mare e vento, la musica che amo"

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