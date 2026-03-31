Rafal Blechacz il pianista filosofo | Mare e vento la musica che amo
Stasera si terrà un concerto presso la Sala Verdi del Conservatorio, dove il pianista Rafal Blechacz si esibirà davanti al pubblico. Descritto come un artista timido e di grande talento, Blechacz ha dichiarato di amare la musica che richiama il mare e il vento. La sua interpretazione promette di essere intensa e coinvolgente, attirando l’attenzione di appassionati e critici presenti alla serata.
Rafal Blechacz è un uomo timido e un pianista immenso. In scena stasera alla Sala Verdi del Conservatorio. In programma “Sonata n. 14 - Chiaro di luna“ di Beethoven, “Quattro Improvvisi op. 90“ di Schubert, “Barcarola op. 60“, “Ballata n. 3 op. 47“ “Tre Mazurche op. 50“, “Scherzo n. 3 op. 39“ di Chopin. Nato a Nak?o nad Notecia, Polonia, 40 anni fa, laureato in filosofia nel 2005, ha vinto il Concorso Chopin di Varsavia. Rafal Blechacz cosa significa per lei tornare a Milano? "Amo l’Italia, paese meraviglioso e musicale. Milano è unica: qui ho debuttato nel 2008 con la Sinfonica diretta da Oleg Caetani, poi nel 2012 sono stato alla Scala diretto da Fabio Luisi, da allora vengo a Milano abbastanza spesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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