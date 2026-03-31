Rafal Blechacz il pianista filosofo | Mare e vento la musica che amo

Stasera si terrà un concerto presso la Sala Verdi del Conservatorio, dove il pianista Rafal Blechacz si esibirà davanti al pubblico. Descritto come un artista timido e di grande talento, Blechacz ha dichiarato di amare la musica che richiama il mare e il vento. La sua interpretazione promette di essere intensa e coinvolgente, attirando l’attenzione di appassionati e critici presenti alla serata.