Raccolta rifiuti durante le vacanze di Pasqua | il vademecum

Da ilpiacenza.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’approssimarsi delle festività pasquali, è stato pubblicato un vademecum dedicato alla gestione dei rifiuti nelle aree di Piacenza e provincia. Il documento fornisce indicazioni sulle modalità di raccolta e smaltimento durante le vacanze, per garantire il rispetto delle norme e mantenere il territorio pulito. La guida si rivolge ai cittadini e alle attività commerciali presenti sul territorio.

Le festività pasquali sono alle porte: ecco il vademecum per la raccolta dei rifiuti a Piacenza e provincia. In occasione delle festività pasquali, per tutte le zone di Piacenza che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà effettuato come indicato nei calendari distribuiti agli utenti. Negli altri comuni della provincia, in occasione delle festività pasquali, i servizi di raccolta verranno effettuati come indicato nei calendari distribuiti agli utenti. Gli sportelli Iren e il numero verde servizi ambientali 800-212607 rimarranno chiusi durante le festività. Durante le festività non verranno effettuati i ritiri del cartone presso le utenze commerciali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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