Raccolta rifiuti durante le vacanze di Pasqua | il vademecum

Con l’approssimarsi delle festività pasquali, è stato pubblicato un vademecum dedicato alla gestione dei rifiuti nelle aree di Piacenza e provincia. Il documento fornisce indicazioni sulle modalità di raccolta e smaltimento durante le vacanze, per garantire il rispetto delle norme e mantenere il territorio pulito. La guida si rivolge ai cittadini e alle attività commerciali presenti sul territorio.

Le festività pasquali sono alle porte: ecco il vademecum per la raccolta dei rifiuti a Piacenza e provincia. In occasione delle festività pasquali, per tutte le zone di Piacenza che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà effettuato come indicato nei calendari distribuiti agli utenti. Negli altri comuni della provincia, in occasione delle festività pasquali, i servizi di raccolta verranno effettuati come indicato nei calendari distribuiti agli utenti. Gli sportelli Iren e il numero verde servizi ambientali 800-212607 rimarranno chiusi durante le festività. Durante le festività non verranno effettuati i ritiri del cartone presso le utenze commerciali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Raccolta rifiuti durante le vacanze di Pasqua: il vademecum Articoli correlati Terni, raccolta di giocatoli durante le vacanze di Natale: “Grande partecipazione e solidarietà”Una delegazione di Fratelli d'Italia composta da Elena Proietti, Stefano Antonietti, Maurizio Cecconelli, Antonella Pistoli e Cristiano Ceccotti ha... Serramezzana green: al via il plogging, la raccolta di rifiuti durante lo joggingRaccogliere rifiuti di ogni tipo mentre ci si allena correndo o camminando a passo sostenuto: il plogging sbarca a Serramezzana, nel salernitano. Una raccolta di contenuti su Raccolta rifiuti Temi più discussi: Servizi igiene urbana durante le festività primaverili 2026; MENO Rifiuti PIU' Futuro: campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata 2026/2027; Ultima settimana di raccolta dei rifiuti indifferenziati in sacchi; Rifiuti, nuovo calendario della raccolta porta a porta. Cosa cambia da aprile. Cisterna, boom di raccolta per i rifiuti ingombranti: numeri positivi per l’isola ecologicaTre cassoni pieni di ingombranti e raccolta in crescita: cittadini sempre più attenti, ecco le prossime tappe di aprile ... latinaoggi.eu Rifiuti, Legambiente: Nelle aree naturali raccolta differenziata al 58%. Crescita lentaSono i luoghi più preziosi, eppure le buone pratiche faticano a diventare un modello nella gestione degli scarti. Il Parco delle Dolomiti bellunesi un modello ... repubblica.it Le indagini della finanza riguardano il dissesto di una società, controllata da una famiglia di noti imprenditori attivi nel settore della produzione di inerti e calcestruzzo e in quello della raccolta rifiuti, accusati di bancarotta fraudolenta - facebook.com facebook