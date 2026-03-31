Un nuovo interesse si aggiunge alle tante voci di mercato che riguardano il centrocampista. Dopo le indiscrezioni su possibili trattative con vari club europei, si parla ora di un possibile trasferimento al Milan. La trattativa sembra aver preso una direzione diversa rispetto alle speculazioni precedenti, con il giocatore nel mirino di diverse big del continente.

di Patrizio Trecca Tonali oramai è nei pensieri di tutti i top club europei. Juventus, Manchester United e Real Madrid sono solo alcune delle squadre che lo vorrebbero. Il motore dell’Italia di Gennaro Gattuso gira a ritmi sostenuti e il merito, in gran parte, risiede nella completezza tattica di Sandro Tonali. Nell’ultima uscita della Nazionale contro l’Irlanda del Nord, è stato proprio il centrocampista lodigiano a rompere l’equilibrio, aprendo le marcature con un tiro d’autore prima che il raddoppio di Moise Kean blindasse il risultato. Non si tratta di un episodio isolato, ma della conferma di una centralità assoluta: anche con Gattuso in panchina, Tonali è diventato il vero equilibratore azzurro, capace di abbinare i suoi numeri d’elite con il Newcastle ( 47 presenze e 7 assist stagionali ) a una nuova veste da incursore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Questa non ci voleva, Tonali al Milan: Spalletti se lo può scordare

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