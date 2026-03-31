Querelato dall’amico di Trump Fedez il caso dopo una puntata di Pulp Podcast

Durante una puntata del suo podcast, il rapper e imprenditore è finito al centro di una controversia legale che coinvolge una causa per un importo di diversi milioni di euro. Nel corso della trasmissione sono stati menzionati il nome di Jeffrey Epstein e altri elementi che hanno portato a una querela da parte di un uomo legato all’amico di un ex presidente degli Stati Uniti. La vicenda sta attirando l’attenzione sia in Italia che all’estero.

Una causa milionaria, un podcast e il nome di Jeffrey Epstein. È da questi elementi che prende forma lo scontro tra l’imprenditore e Fedez, destinato a far discutere non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Al centro della vicenda c’è una querela per diffamazione aggravata presentata contro il cantante e contro Mr. Marra, in seguito a una puntata del Pulp Podcast dedicata agli Epstein files. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, chi ha querelato l’artista avrebbe deciso di ricorrere alle vie legali dopo alcune affermazioni e allusioni ritenute lesive della propria reputazione. In particolare, l’imprenditore contesta il fatto che il suo nome sia stato accostato allo scandalo Epstein, respingendo con fermezza qualsiasi coinvolgimento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Paolo Zampolli querela Fedez: «Accostato a Epstein nel podcast». Chi è l'amico di Trump che chiede 5 milioni e perchéUna causa milionaria, un podcast e il nome di Epstein: è da qui che parte lo scontro tra Paolo Zampolli e Fedez. msn.com

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