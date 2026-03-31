Quello non è mio papà | uomo tenta di rapire un bambino al centro sportivo bloccato dai genitori

Da leccotoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha tentato di rapire un bambino presso un centro sportivo in un comune della Bergamasca. L'uomo si è avvicinato al bambino, dichiarando di essere il suo padre, e ha cercato di portarlo via. I genitori del minore sono intervenuti e sono riusciti a bloccare l’uomo prima che potesse portare a termine il suo intento. La vicenda si è svolta nel territorio di Osio Sotto.

Paura in un centro sportivo di Osio Sotto, nella vicina Bergamasca: un trentenne si spaccia per il genitore di un piccolo atleta, ma viene scoperto e fermato prima della fuga Finge di essere il papà di un bambino, e cerca di rapirlo. Ha dell'incredibile la storia che arriva da Osio Sotto, comune della vicina Bergamasca a una ventina chilometri dalla provincia di Lecco. Un pomeriggio di sport che rischiava di trasformarsi in tragedia, quando un uomo di 30 anni, residente a Dalmine, ha provato a portare via un bambino dopo gli allenamenti in un centro sportivo. Come illustrato dai colleghi di MilanoToday.it, il trentenne è stato arrestato dai carabinieri con la pesante accusa di tentato sequestro di persona aggravato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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