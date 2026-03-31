Quello non è mio papà | uomo tenta di rapire un bambino al centro sportivo bloccato dai genitori

Un uomo ha tentato di rapire un bambino presso un centro sportivo in un comune della Bergamasca. L'uomo si è avvicinato al bambino, dichiarando di essere il suo padre, e ha cercato di portarlo via. I genitori del minore sono intervenuti e sono riusciti a bloccare l’uomo prima che potesse portare a termine il suo intento. La vicenda si è svolta nel territorio di Osio Sotto.

Paura in un centro sportivo di Osio Sotto, nella vicina Bergamasca: un trentenne si spaccia per il genitore di un piccolo atleta, ma viene scoperto e fermato prima della fuga Finge di essere il papà di un bambino, e cerca di rapirlo. Ha dell'incredibile la storia che arriva da Osio Sotto, comune della vicina Bergamasca a una ventina chilometri dalla provincia di Lecco. Un pomeriggio di sport che rischiava di trasformarsi in tragedia, quando un uomo di 30 anni, residente a Dalmine, ha provato a portare via un bambino dopo gli allenamenti in un centro sportivo. Come illustrato dai colleghi di MilanoToday.it, il trentenne è stato arrestato dai carabinieri con la pesante accusa di tentato sequestro di persona aggravato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati "Quello non è mio papà": 30enne tenta di rapire un bambino al centro sportivo, bloccato dai genitoriPaura in un centro sportivo di Osio Sotto: un trentenne si spaccia per il genitore di un piccolo atleta, ma viene scoperto e fermato prima della fuga... Tenta di rapire un bambino dall'auto parcheggiata al supermercato a Latina, inseguito dal papà e arrestatoUn uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rapire un bambino prelevandolo da un’auto in sosta nel parcheggio di un supermercato a Latina. Altri aggiornamenti su Quello non è mio papà uomo tenta di... Temi più discussi: Verissimo: Filippo Nardi: Da adolescente ho conosciuto il bullismo Video; Video Podcast - Mio zio Donald Trump è un nichilista - Appunti; Elena Sofia Ricci: Sono stata programmata per odiare mio padre, ma ho imparato a non giudicare più; Mio padre Ezra Pound è il vero erede di Dante. Quello non è mio papà: uomo tenta di rapire un bambino al centro sportivo, bloccato dai genitoriPaura in un centro sportivo di Osio Sotto, nella vicina Bergamasca: un trentenne si spaccia per il genitore di un piccolo atleta, ma viene scoperto e fermato prima della fuga ... leccotoday.it Quello non è mio papà: 30enne tenta di rapire un bambino al centro sportivo, bloccato dai genitoriPaura in un centro sportivo di Osio Sotto: un trentenne si spaccia per il genitore di un piccolo atleta, ma viene scoperto e fermato prima della fuga ... milanotoday.it E' con noi Biorou Kean, il papà di #MoiseKean, attaccante della nazionale italiana! x.com Conceicao si blinda alla Juve: “Voglio vincere”. E papà riapre la ferita che fece godere i bianconeri - facebook.com facebook