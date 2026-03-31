Un uomo di 30 anni ha tentato di rapire un bambino al centro sportivo di Osio Sotto, nella Bergamasca. L’uomo si è finto il padre del bambino, affermando “quello non è mio papà”, e ha cercato di portarlo via. I genitori del bambino sono intervenuti e lo hanno bloccato prima che potesse portare a termine l’azione. La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine.

Paura in un centro sportivo di Osio Sotto: un trentenne si spaccia per il genitore di un piccolo atleta, ma viene scoperto e fermato prima della fuga Finge di essere il papà di un bambino, e cerca di rapirlo. Ha dell'incredibile la storia che arriva da Osio Sotto, nella Bergamasca. Un pomeriggio di sport che rischiava di trasformarsi in tragedia, quando un uomo di 30 anni, residente a Dalmine, ha provato a portare via un bambino dopo gli allenamenti in un centro sportivo. Il trentenne è stato arrestato dai carabinieri con la pesante accusa di tentato sequestro di persona aggravato. L'episodio, avvenuto lo scorso giovedì ma reso noto solo nelle ultime ore, si è consumato al termine di un allenamento, nel momento più concitato del ricambio negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - "Quello non è mio papà": 30enne tenta di rapire un bambino al centro sportivo, bloccato dai genitori

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