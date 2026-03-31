Quella sfida d’addio da ct azzurro celebrò la nuova vita della Bosnia

Questa sera, alla televisione, si parlerà dello stadio di Zenica e della Bosnia, ricordando un momento di addio di un ex ct azzurro. Quando il nome della Bosnia verrà menzionato, i ricordi legati a quella sfida e alle emozioni vissute si faranno sentire con forza. Quel match rappresentò anche un nuovo capitolo per la nazionale bosniaca.