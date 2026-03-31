Quella sfida d’addio da ct azzurro celebrò la nuova vita della Bosnia
Questa sera, alla televisione, si parlerà dello stadio di Zenica e della Bosnia, ricordando un momento di addio di un ex ct azzurro. Quando il nome della Bosnia verrà menzionato, i ricordi legati a quella sfida e alle emozioni vissute si faranno sentire con forza. Quel match rappresentò anche un nuovo capitolo per la nazionale bosniaca.
Guru del Milan degli olandesi e vice campione del mondo a Usa ’94. Domani compie 80 anni Stasera, davanti alla tv, appena Arrigo Sacchi sentirà parlare di Bosnia e descrivere lo stadio di Zenica, i ricordi che sono diventati la sua autentica ricchezza, lo soccorreranno. E lo riporteranno indietro di trent'anni giusti per ripercorrere l'ultima tappa, malinconica, della sua carriera di ct della Nazionale scandita dalla immancabile folle idea di trasferire in azzurro i dettami calcistici utilizzati per trasformare il Milan di Silvio Berlusconi nella squadra premiata dall'Uefa nel 2022 come la più grande squadra di sempre. Quella... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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