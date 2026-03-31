Durante la guerra fredda, alcuni luoghi e decisioni sono diventati simboli di tensione internazionale. Per l’Italia, uno di questi è Sigonella, conosciuta per il suo ruolo nel contenzioso tra le autorità italiane e gli Stati Uniti. Tra gli episodi più discussi figura il rifiuto di un politico italiano di autorizzare un intervento statunitense, episodio che ha alimentato leggende e retroscena, tra cui il cosiddetto “lodo Moro”.

Ci sono nomi che, nella storia della guerra fredda significano qualcosa per ogni Paese. Per gli Stati Uniti è Cuba, per i britannici è Suez, per la Francia è l’Indocina; per l’Italia è Sigonella. Un nome che evoca sia la base dei missili statunitensi Pershing e Gryphon, dati all’Italia in risposta agli SS-20 sovietici dislocati lungo la cortina di ferro, sia il ricordo del primo vero scontro di volontà tra il presidente del Consiglio Craxi e il presidente Usa Reagan, l’inventore dello slogan “make America great again”. Sigonella: base militare Usa Nas, bandiere Nato, Italia e Stati UnitiFoto Maurizio D'Arro' La storia è nota: gli americani... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quel No di Craxi agli Usa, il mito di Sigonella e la leggenda metropolitana sul “lodo Moro”

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