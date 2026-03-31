Quattro ruote simbolo di libertà Maggiore sicurezza grazie all' IA

In Italia, le automobili rappresentano un elemento chiave del trasporto quotidiano, influenzando direttamente l’occupazione e lo sviluppo economico. La presenza di veicoli a quattro ruote ha portato a importanti cambiamenti nelle infrastrutture, come la rete autostradale, e ha stimolato l’innovazione nel settore degli pneumatici. Recentemente, si sono intensificati gli investimenti nell’intelligenza artificiale applicata alla sicurezza stradale.

Automobile in Italia vuol dire posti di lavoro, libertà di movimento e progresso socioeconomico. È anche grazie alle quattro ruote che vengono messi in moto mutamenti infrastrutturali e industriali, dalle autostrade agli pneumatici. Una storia che è sì industriale, ma soprattutto culturale e che le spinte della transizione green rischiano di mandare in avaria. "Il cliente deve essere libero di scegliere" spiega Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia nel corso dell'evento Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini promosso dal Giornale in collaborazione col settimanale economico Moneta. In questo la transizione energetica svela le sue falle: "In Europa paghiamo una regolamentazione europea estremamente rigida, non adeguata", riflette. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quattro ruote simbolo di libertà. Maggiore sicurezza grazie all'IA Articoli correlati Un Valentino a quattro ruoteLe lacrime di gioia, finalmente l'inno di Mameli in Formula Uno, l'Italia che si risveglia una domenica di marzo con il viso acqua e sapone di un... Leggi anche: Europa e Cina, prove tecniche di disgelo sulle quattro ruote 2026 Toyota Motorhome - The Best Caravan Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Se gommo tiene: tre hot hatch, all season e neve sul Col de Turini - VIDEO; Auto e spese militari, Vw in discussioni con azienda israeliana; Rolls-Royce Cullinan Yachting, quando il lusso nautico incontra le quattro ruote; Mercedes-Maybach S-Class: il facelift più ambizioso di sempre ridefinisce il lusso su quattro ruote. Alfa Romeo Q4, la trazione integrale festeggia 75 anniLa trazione integrale Q4 di Alfa Romeo compie 75 anni: dalla 1900M Matta alle moderne ibride di Stelvio, Giulia e Tonale, una tecnologia essenziale ... virgilio.it Le quattro ruote motrici del SAME Saturno 80 non temono le pendenze nei lavori boschivi. facebook Secondigliano, squarciate quattro ruote a una volante nel parcheggio del commissariato x.com