Al Teatro Trastevere è in scena “Quattro Quarti. Io sono rara.”, un monologo biografico interpretato dall’attrice Oriana Gullone e diretto da Alessandra Silipo. Lo spettacolo si concentra sulla narrazione della vita dell’attrice, attraverso un racconto personale che si sviluppa in un monologo. La rappresentazione mette in evidenza le parole e le emozioni dell’interprete, senza elementi scenici complessi o effetti speciali.

Cosa: Quattro Quarti. Io sono rara., monologo biografico di Oriana Gullone con la regia di Alessandra Silipo. Dove e Quando: Teatro Trastevere, Roma. Il 7 e 8 aprile 2026, ore 21:00. Perché: Un inno alla vita che trasforma la malattia in materiale poetico e ironia tagliente. Il prossimo 7 e 8 aprile 2026, il cuore di Trastevere si prepara a ospitare un evento teatrale di rara intensità emotiva. Sul palco del Teatro Trastevere debutta Quattro Quarti. Io sono rara., un’opera nata dalla penna di Oriana Gullone e portata in scena, con la regia e l’interpretazione di Alessandra Silipo. Non si tratta di una semplice messinscena, ma di un attraversamento profondo di piani temporali, memorie e respiri, volto a restituire la voce e lo sguardo di una donna capace di trovare la luce anche nelle pieghe più oscure dell’esistenza. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Quattro Quarti. Io sono rara: la resistenza creativa di Oriana Gullone al Teatro Trastevere

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