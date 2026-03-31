Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia. Questo valore viene aggiornato regolarmente e rappresenta il punto di partenza per la determinazione delle tariffe applicate ai consumatori. La variazione del PUN influisce direttamente sulle fatture di cittadini e aziende che acquistano energia nel mercato libero.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è fondamentale per comprendere l’andamento dei costi dell’energia sul mercato libero, dove i fornitori costruiscono le proprie offerte partendo proprio dal PUN. Analizzando i dati più recenti, il PUN medio di Marzo 2026 si è attestato intorno a 0,13 €kWh (ovvero 130 €MWh), mentre negli ultimi giorni di Marzo e nei primi di Aprile 2026 si sono registrati valori in crescita, con punte fino a 0,16 €kWh (160 €MWh) verso la fine del mese. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore è composto dal PUN, a cui si aggiungono i costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e le imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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