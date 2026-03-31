A Palermo, il numero di edicole si è ridotto nel tempo, con molti chioschi che hanno chiuso i battenti. Alcuni esercenti cercano di adattarsi alla crisi della carta stampata trasformando il loro business in modelli ibridi, ma il passaggio risulta ancora difficile e lento. La transizione verso nuove formule commerciali non è ancora completa e molte strutture continuano a lottare per sopravvivere.

Erano 280 nei primi anni Duemila, ora sono meno di un terzo. Il declino dei giornali, i costi imposti dai distributori e il colpo di grazia del Covid: ecco perché in tanti hanno gettato la spugna. E i tentativi di riconversione dei servizi spesso consentono soltanto di sopravvivere, non di rilanciare davvero l'attività I chioschi continuano a sparire uno dopo l'altro e il passaggio a modelli ibridi stenta a decollare: ancora alla ricerca di un equilibrio, a causa della persistente crisi della carta stampata, le edicole rischiano di rimanere intrappolate in una transizione incompiuta. A Palermo l'emorragia sembra essere incessante: delle 280 edicole presenti a inizio anni Duemila, oggi se ne contano una novantina circa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Quante edicole sono rimaste a Palermo? Così chi resiste (a fatica) prova a trasformare il proprio business

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