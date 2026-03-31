Negli ultimi mesi, sono aumentate le immagini di conflitti armati trasmesse in diretta e diffuse sui social media, trasformando le operazioni militari in eventi visivi accessibili a un pubblico globale. Questa rappresentazione visiva dei combattimenti sembra rispecchiare le teorie di Guy Debord, che negli anni Sessanta aveva previsto un mondo in cui il vero si confonde con il falso, rendendo la guerra uno spettacolo mediatico.

“Nel mondo realmente rovesciato, il vero è un momento del falso”. Lo aveva previsto Guy Debord negli anni ’60 del XX secolo. La profezia si è concretizzata appieno con la pandemia – tuttora un dipinto di Willem de Kooning – e la guerra frattale – la “terza guerra mondiale a pezzi” di Papa Francesco. Un frattale è un oggetto caratterizzato dall’autosomiglianza, una struttura complessa e irregolare che si ripete identica su scale diverse. Come le guerre del XXI secolo. La politica-spettacolo da tempo governa sia le democrazie sia le autarchie, magari con diversi sottofondi musicali ma con la medesima sostanza creativa. La diplomazia-spettacolo era diventata uno standard fin dal Millennium Summit delle Nazioni Unite, indetto per affrontare problemi globali come la povertà, l’istruzione e la salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando la guerra diventa spettacolo: la profezia di Guy Debord si realizza in Medio Oriente

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