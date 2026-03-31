Quando il pane diventa qualcosa da raccontare | il Panifico Santonocito

Un panificio locale ha attirato l’attenzione per la sua attenzione alle tradizioni e alla qualità del pane prodotto. L’attività si distingue per l’uso di ingredienti locali e metodi tradizionali, mantenendo viva una pratica che risale a molti decenni fa. La struttura ha recentemente subito controlli e verifiche da parte delle autorità sanitarie, senza riscontrare irregolarità. La produzione avviene in conformità alle norme vigenti e sotto costante supervisione.

Può sembrare strano parlare di un panificio in una rubrica come questa. Eppure, quando ti trovi davanti a un’eccellenza così legata al territorio, che lavora su quello che è il cibo per eccellenza, il pane, diventa quasi inevitabile fermarsi a raccontarla. Non si tratta solo di comprare qualcosa da portare in tavola, ma di entrare in contatto con un’arte che viene custodita con cura e con una profonda conoscenza che rischia, purtroppo, col tempo di perdersi. Il Panificio Santonocito (via Calvario 2, San Pietro Clarenza) è un luogo che tiene viva questa tradizione ed, entrando nel suo piccolo laboratorio, si percepisce un’aura quasi sacra che nobilita uno dei mestieri più antichi del mondo, quello del fornaio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Quando il pane diventa preghiera: i pani rituali siciliani tra mito, fede e memoriaNell’isola che fu granaio dell’Impero Romano, il pane non è mai stato solo nutrimento. Il nuovo Atlas presentato al CES: quando il robot diventa noioso, il futuro diventa serioChe carino questo robot, davvero, ne stanno parlando tutti ed è virale in ogni social.