Nel 1996, la nazionale italiana di calcio si recò in Bosnia per una partita amichevole contro la neonata selezione locale, appena uscita da un conflitto che aveva causato profonde ferite nel paese. La visita degli azzurri coincise con una vittoria di Salihamidzic e altri giocatori bosniaci, in un match che aveva anche un significato simbolico legato alla ricostruzione e alla riconciliazione dopo il disastro epocale vissuto dalla nazione.

Non era stata una partita come le altre, non sarà una partita come le altre. A distanza di 30 anni il fato ha rimesso di fronte Bosnia e Italia: diversi gli scenari, diversi i protagonisti, diversa la posta in palio. Ma un comune denominatore c'è e sta nell'eccezionalità dei due eventi: nel 1996 l'Italia vicecampione del mondo fece visita ad una nazionale neonata, in un Paese appena uscito da una guerra fra le più cruente e sanguinose dell'era contemporanea, in un gesto più simbolico che sportivo, stasera le due rappresentative si affronteranno per giocarsi un posto al Mondiale 2026. A maggior ragione suonano sterili e vuote le polemiche e il dissing che hanno intriso i giorni della lunga attesa del match di stasera, dalle illazioni di arroganza alle accuse di spionaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando 30 anni fa l'Italia aiutò a rimarginare le ferite di guerra dei bosniaci con una storica partita

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