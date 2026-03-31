Qualificazioni Mondiali | Svezia-Polonia e Turchia a Pristina per il Pass Finale

Le qualificazioni mondiali sono entrate nella fase decisiva con dieci nazionali impegnate negli spareggi per ottenere i cinque biglietti disponibili. Due incontri si svolgono a Pristina, dove la Svezia affronta la Polonia e la Turchia si sfida con un avversario ancora da definire. Le gare sono caratterizzate da un alto livello di tensione, con partite che decidono il futuro delle squadre coinvolte.

L’assalto finale al Mondiale 2026 entra nella fase di risoluzione definitiva: dieci nazionali si contendono gli ultimi cinque pass per la fase finale in una serie di spareggi “dentro o fuori” ad alta tensione agonistica. La Svezia, galvanizzata dal recente 3-1 inflitto all’ Ucraina, ospita la Polonia puntando sul fattore campo per neutralizzare l’asse tecnico composto da Piotr Zielinski e Robert Lewandowski. Il commissario tecnico svedese cerca di blindare la difesa contro la spinta offensiva polacca, in un match che sposta gli equilibri del ranking continentale e garantisce l’accesso diretto al tabellone principale. A Pristina, il Kosovo insegue un’impresa storica davanti ai 13. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Qualificazioni Mondiali: Svezia-Polonia e Turchia a Pristina per il Pass Finale Articoli correlati Svezia-Polonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. In palio la fase finale dei mondialiMartedì notte si giocheranno le 4 finali play-off che assegneranno gli ultimi posti per il mondiale alle squadre europee: una delle sfide in... Kosovo-Turchia (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Montella si gioca il Mondiale a PristinaSiamo giunti al passo finale e soprattutto per il Kosovo la sfida contro la Turchia è già storica dopo aver vinto una gara rocambolesca in Slovacchia... Tutti gli aggiornamenti su Qualificazioni Mondiali Temi più discussi: Svezia - Polonia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie; Playoff Mondiali, i risultati delle semifinali; Pronostico Svezia-Polonia: analisi e probabili formazioni 31/03/2026 Qualificazioni Mondiali; Live Svezia - Polonia - Qualificazioni Coppa del Mondo (UEFA): Punteggi & Highlights Calcio - 31/03/2026. Probabili formazioni Svezia Polonia | Quote: due centravanti certezze (oggi 31 marzo 2026)Probabili formazioni Svezia Polonia, oggi martedì 31 marzo 2026, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la finale playoff Mondiali. ilsussidiario.net I pronostici di martedì 31 marzo: qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionaliI pronostici di martedì 31 marzo, ci sono gli spareggi di qualificazione ai Mondiali e delle amichevoli internazionali ... ilveggente.it Italia, tutti i dentro o fuori nelle qualificazioni mondiali dal 1958 alla Bosnia #SkySport #BosniaItalia #Italia x.com FINALISSIMA! Il 31/03 da FRISCO si gioca la finale delle qualificazioni mondiali… e qui si fa sul serio Italia Bosnia Due schermi, atmosfera infuocata, pizza e birra Se è una finale… va vissuta così! Prenota ora: 334 7923255 - facebook.com facebook