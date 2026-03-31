Negli ultimi giorni prima di un infarto, alcune persone possono sperimentare sintomi poco evidenti o difficili da riconoscere. L’infarto è una delle cause principali di mortalità in Italia, con circa 120-150 mila nuovi casi ogni anno e circa 25 mila decessi prima di arrivare in ospedale. I segnali silenziosi possono includere fastidi al petto, affaticamento o senso di oppressione.

L ’infarto rappresenta una delle principali cause di morte nel mondo occidentale. Solo in Italia ogni anno si diagnosticano 120-150 mila nuovi casi e circa 25 mila pazienti muoiono prima di arrivare in ospedale. Questi dati allarmanti ci fanno capire quanto sia fondamentale riconoscere i segnali premonitori che il corpo invia prima che si verifichi l’evento acuto. Scopriamo insieme quali sono. Le cause dell’infarto. L’infarto del miocardio è una condizione estremamente pericolosa provocata dal restringimento o dall’ occlusione di una o più arterie coronarie. Tale ostruzione impedisce al sangue ricco di ossigeno di raggiungere una porzione del muscolo cardiaco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quali sintomi silenziosi dell’infarto compaiono giorni prima

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