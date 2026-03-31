Puczka l’esterno della Juventus Next Gen protagonista con l’Austria U21 | come è andata la sua partita contro la Bielorussia e cosa ha fatto

Puczka, esterno della Juventus Next Gen, ha disputato una partita con l’Austria U21 contro la Bielorussia. Durante l’incontro, ha fornito l’assist che ha contribuito al gol decisivo della sua squadra. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Austria U21, grazie anche all’azione creata dall’esterno.

di Marco Baridon Puczka, l’esterno della Juventus Next Gen firma l’assist del gol decisivo contro la Bielorussia. Una prestazione importante dell’austriaco. Il panorama del calcio giovanile europeo continua a regalare finali mozzafiato, e l’ultima sfida valida per le qualificazioni agli Europei di categoria ne è stata la prova lampante. La partita tra Austria e Bielorussia U21 si è trasformata in un vero e proprio thriller sportivo, deciso solo nelle battute finali grazie alla giocata di uno dei profili più interessanti del calcio austriaco: David Puczka. L’esterno della Juventus Next Gen, distintosi per spinta costante e precisione tecnica, ha messo la firma indelebile su un match che sembrava ormai destinato a chiudersi in pareggio, regalando tre punti d’oro alla sua nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Puczka, l’esterno della Juventus Next Gen protagonista con l’Austria U21: come è andata la sua partita contro la Bielorussia e cosa ha fatto Articoli correlati Leggi anche: Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Leggi anche: Licina, il giocatore della Juventus Next Gen non ha giocato con la Germania U19 contro l’Austria. Tutti i dettagli Tutto quello che riguarda su Juventus Next Gen Temi più discussi: Serie C | Juventus Next Gen-Gubbio | La partita; Serie C, girone B: Pari casalingo della Juventus Next Gen, termine 2-2 al Moccagatta la gara contro il Gubbio; Juventus Next Gen-Gubbio 2-2: diretta e risultato finale | Serie C; Cassano svela | Mi è arrivata questa voce di mercato sulla Juventus Se resta Spalletti può arrivare lui. Puczka dalla Next Gen alla Prima Squadra? Il club pensa a lui come futuro vice CambiasoPuczka dalla Next Gen alla Prima Squadra? Il club pensa a lui come futuro vice Cambiaso. L’esterno austriaco sta brillando in Serie C L’ascesa di David Puczka sta trasformando quello che sembrava un t ... juventusnews24.com Juventus, il vice Cambiaso può essere in casa: Puczka, chi è il talento della Next GenLa Juventus del prossimo anno potrebbe avere un problema sulla fascia sinistra — o forse già la soluzione in casa, a pochi chilometri dalla. tuttomercatoweb.com Juventus Next Gen, intervento per Martinez Le sue condizioni - facebook.com facebook Al 94’ Guerra incorna alla perfezione e regala il pareggio alla Juventus Next Gen Decathlon Italia #SerieCSkyWifi x.com