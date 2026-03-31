Psicodramma Italia a Zenica | per la terza volta di fila non va ai mondiali

L’Italia non si è qualificata ai Mondiali per la terza volta consecutiva. La squadra è stata eliminata in finale playoff dalla Bosnia in una partita giocata a Zenica. La sconfitta ha chiuso le speranze di accedere alla competizione internazionale, segnando un’altra esclusione per la selezione azzurra. La partita si è conclusa con il risultato che ha deciso l’eliminazione definitiva.

Psicodramma Italia: per la terza volta di fila non si qualifica ai mondiali e viene eliminata in finale play off dalla Bosnia. Il vantaggio di Kean, l. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Psicodramma Italia a Zenica: per la terza volta di fila non va ai mondiali Articoli correlati Catastrofe Italia, Kean la illude ma il Mondiale salta per la terza volta di filaL'Italia ha perso ai rigori 5-2 la finale dei playoff contro la Bosnia Erzegovina che ottiene la qualificazione ai Mondiali di calcio, che si... Leggi anche: Mondiali Juniores fondo, Pedranzini argento nella 10 km classica: l’Italia sul podio per la terza volta a Lillehammer Altri aggiornamenti su Psicodramma Italia Discussioni sull' argomento Di Lorenzo leader anche in nazionale: è già a Zenica per Bosnia-Italia; L'incubo Turpin torna sulla strada dell'Italia: a Zenica fischia l'arbitro della disfatta macedone. Psicodramma Italia, ai Mondiali con la Svizzera ci va la BosniaIl dramma Mondiale dell’Italia sembra non avere fine. Per la terza volta consecutiva la Nazionale azzurra non parteciperà alla massima competizione internazionale, eliminata ancora una volta agli spar ... rsi.ch