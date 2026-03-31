L’indagine sulla vendita di San Siro prosegue con l’analisi dei cellulari sequestrati agli indagati. I pubblici ministeri esamineranno i dispositivi digitali per raccogliere elementi utili a chiarire i dettagli dell’operazione. Le verifiche sui telefoni sono parte delle attività investigative condotte per approfondire i ruoli e le responsabilità degli interessati nell’ambito dell’inchiesta.

La Procura ritiene necessario colmare quella che definisce una “lacuna informativa” relativa alla posizione di soggetti riconducibili al Milan, i cui dispositivi non erano stati finora analizzati. L’obiettivo è approfondire contatti e comunicazioni dei giorni precedenti e successivi alla formalizzazione della vendita. Gli inquirenti cercheranno circa 150 parole chiave all’interno dei dispositivi sequestrati. Tra queste "RedBird" e "Oaktree", oltre ai nomi di dirigenti e proprietari come "Gerry Cardinale" e "Steven Zhang", solo per citarne alcune. LEGGI ANCHE: Nazionale senza giocatori del Milan: un dato in controtendenza con la tradizione azzurra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prosegue l’indagine sulla vendita di San Siro: i pm cercheranno prove nei cellulari sequestrati agli indiziati

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