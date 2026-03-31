Pronostico Galles-Irlanda del Nord | salutano con una vittoria

Martedì si disputa l’amichevole internazionale tra il Galles e l’Irlanda del Nord. La partita si svolge in un contesto di preparazione, con indicazioni sulle possibili formazioni e dettagli su come seguirla. Il match si inserisce in un calendario sportivo che coinvolge due nazionali e si prevede una conclusione con una vittoria di una delle squadre.

Galles-Irlanda del Nord è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Oltre il danno anche la beffa. Sì, perché le squadre che giovedì scorso hanno perso la semifinale per il Mondiale, si scontrano in questo martedì di delusione quando avrebbero voluto essere a casa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In Galles, eliminato dalla Bosnia, arriva l’Irlanda del Nord, una squadra che ha fatto vedere pochissimo contro l’Italia e che si appresta a chiudere questa campagna con un’altra sconfitta. Diversa è stata la sconfitta, ai calci di rigore, dei padroni di casa che contro Dzeko e compagni hanno dominato in lungo e in largo e sono stati davvero sfortunati. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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