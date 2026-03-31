pronosticiamo chi entrerà nel campionato

Sono state annunciate le squadre che tenteranno di mantenere il posto in Premier League nella prossima stagione. Secondo una fonte affidabile, ci sono quattro squadre coinvolte in questa battaglia per evitare la retrocessione. L'ultima giornata di campionato si avvicina e le squadre interessate sono impegnate a ottenere i risultati necessari per rimanere nella massima serie.

2026-03-31 16:36:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Ci sono quattro squadre in lotta per restare in Premier League. Valutiamo le loro possibilità. La battaglia per la retrocessione in Premier League rischia di finire al limite. Il Tottenham ha battuto ciglio e si appresta a nominare Roberto De Zerbi come terzo allenatore della stagione dopo l’esonero di Igor Tudor. Il Nottingham Forest è il boss numero quattro mentre il West Ham ne ha avuti due. Il Leeds, l’altra squadra in pericolo di sconfitta, è rimasto con Daniel Farke, ma questa lealtà ripagherà? Analizziamo le ultime sette partite per vedere chi accumulerà abbastanza punti per restare in testa e chi entrerà in campionato (supponendo che Wolves e Burnley se ne siano già andati). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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