Proiezione del documentario Tutta Vita al Cinema Metropolitan di Napoli Stefano Bollani introduce il film

È stata proiettata al Cinema Metropolitan di Napoli una versione speciale del documentario “Tutta Vita”. Il film, realizzato durante una residenza artistica, vede la partecipazione del pianista e compositore Stefano Bollani, della regista Valentina Cenni e di un ensemble di musicisti jazz italiani. Bollani ha introdotto la proiezione, che si è svolta alla presenza del pubblico.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Proiezione speciale del documentario “Tutta Vita”. Film nato dall’incontro tra il pianista e compositore musicale Stefano Bollani, la regista Valentina Cenni e uno straordinario ensemble di musicisti jazz italiani, nella cornice di una residenza artistica vissuta in preparazione di un concerto unico e irripetibile tenutosi al Teatro Rossetti di Trieste il 17 febbraio 2025. I nostri protagonisti trascorrono una settimana tutti insieme in una casa-studio e nasce un affascinante documentario sulla gioia collettiva di creare jazz in nome dell’arte dell’improvvisazione, arte radicale e senza rete, attenta all’ascolto dell’altro, che è prima di tutto un modo di stare al mondo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Al Rouge et Noir la presentazione in anteprima di "Tutta vita": Stefano Bollani incontra il pubblico del cinemaMercoledì 1 aprile alle 21 al Rouge et Noir la presentazione in anteprima di “Tutta vita”, film su Stefano Bollani di Valentina Cenni. Leggi anche: Stefano Bollani e la regista Valentina Cenni al Conca Verde per la proiezione di “Tutta vita” Altri aggiornamenti su Proiezione del documentario Tutta Vita... Temi più discussi: Proiezione pubblica del documentario A Chip Odyssey; B.A. Film Festival 2026: gli appuntamenti di venerdì 27 marzo; Ammentos dae su monte: a Roma la proiezione del film - L'Unione Sarda.it; A Bari 'Igor. L’eroe romantico del calcio', proiezione speciale del documentario del calciatore Igor Protti. Bagnoli, la scuola in Italia: al Cinema Teatro La Perla la proiezione del film-documentario D’Istruzione PubblicaNapoli, 31 Marzo - Giovedì 26 marzo, al Cinema Teatro La Perla di Bagnoli (Napoli), è stato proiettato davanti a una platea molto numerosa e partecipe ... sciscianonotizie.it Udine ricorda Giulio Regeni: proiezione e dibattito all’UniversitàUDINE – Martedì 26 maggio, alle 15, all’auditorium della Biblioteca scientifica dell’Università di Udine (via Fausto Schiavi 44, Udine), si terrà la proiezione speciale del documentario Giulio Regeni ... nordest24.it Sono ancora aperte le registrazioni per prendere parte alla proiezione del documentario "La rivoluzione silenziosa di Luigia Tincani" (fondatrice dell'Ateneo), realizzato dalla LUMSA e prodotto dall'Associazione Culturale IMAGO, in programma mercoledì 15 a x.com CINEMA A PIANORO CONSAPEVOLI - PROIEZIONE FILM “NOI E LA GRANDE AMBIZIONE” Caro direttore, Giovedì 02 aprile ci sarà l’ultimo appuntamento del percorso di cineforum “CONSAPEVOLI” con la proiezione del film “NOI E LA GRANDE AMBIZIONE - facebook.com facebook