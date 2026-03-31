Processo Pierina | Louis e Valeria | Tra i due una sorta di tacito accordo sulla storia con Manuela

Durante il processo relativo alla vicenda Pierina, i testimoni Louis e Valeria hanno riferito di un accordo tacito tra loro sulla relazione con Manuela. L’avvocatessa Chiara Rinaldi ha dichiarato che la sua assistita era a conoscenza della situazione, anche se non ha fornito ulteriori dettagli. La discussione si è concentrata sulle dinamiche tra i protagonisti e sulla consapevolezza di alcuni coinvolti.

L'avvocatessa Chiara Rinaldi: "La mia assistita sapeva, ma certamente era una situazione che la faceva soffrire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Processo Pierina: Louis e Valeria: "Tra i due una sorta di tacito accordo sulla storia con Manuela" Articoli correlati Omicidio Pierina e il processo a Louis Dassilva: dalle intercettazioni con Manuela al rito voodooRimini, 23 marzo 2026 – È ripartito dal merito delle indagini il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli in Corte d’Assise a Rimini, che vede... Valeria parla al processo: “Louis non ha lavato le scarpe dopo la morte di Pierina”Rimini, 23 febbraio 2026 – È cominciata con l’accusa di intimidazioni subite da Valeria alla vigilia della testimonianza, ed è finita (per ora) dopo... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Omicidio Paganelli, Dassilva: 'Estraneo ai fatti'; Omicidio Pierina e il processo a Louis Dassilva: dalle intercettazioni con Manuela al rito voodoo; Processo omicidio Pierina Paganelli, sentiti due agenti di polizia sulle indagini: I riti esoterici di Louis Dassilva e i suoi messaggi audio su WhatsApp; Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva e la deposizione con incongruenze: cosa non torna nel racconto. Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva e la deposizione con incongruenze: cosa non torna nel raccontoProcesso Pierina Paganelli: Louis Dassilva interrogato per 6 ore. Emerse contraddizioni su citofoni e scale. L'imputato: Con Manuela c'era solo sesso ... virgilio.it Processo omicidio Pierina Paganelli in diretta | Louis Dassilva: «La sera del delitto ero a casa, ho visto un film con Valeria. Volevo nascondere la relazione con Manuela, era solo sesso» x.com Processo Pierina, Dassilva: «La sera dell’omicidio non sono mai uscito di casa» - facebook.com facebook